Все российские СМИ отменят на Украине

21 июл. 16:50

Украина доработает законопроект о медиа, отключив все российские СМИ в стране, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

Он рассказал, что сейчас на Украине действуют законы, которые регулировали работу средств массовой информации еще в 90-е годы прошлого века, однако с тех пор медиаландшафт претерпел значительные изменения.

"Появился мощный интернет, множество социальных сетей и потоковые сервисы. Все это требует упорядочения, что поможет удвоить наши усилия в борьбе с российскими СМИ", - написал он Telegram-канале.