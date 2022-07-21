Как убивает власть, зачем оппозиция возвращается в парламент, кто возглавил Генштаб - Анализ армянских СМИ за 15 - 21 июля

Главным событием на минувшей неделе, всколыхнувшим всю армянскую общественность, стала внезапная смерть в зале суда продюсера Армена Григоряна, который находился в заключении ровно два месяца. Как оказалось, его состояние здоровья было несовместимо с содержанием под стражей, - пишут армянские СМИ.

Как убивает власть

Правление Никола Пашиняна, вероятно, войдет в историю не только как символ позорного поражения, но и как беспрецедентно смертоносное правление. За четыре года власть принесла стране только смерть, разрушения, горе и боль, - читаем в газете "Паст". "Не будем перечислять печальные примеры - их много, от тысяч наших погибших до беременной женщины, ставшей жертвой автокатастрофы и так далее. Еще одна жертва - продюсер Армен Григорян, который был в заключении ровно два месяца. Более того, в этот период адвокаты регулярно заявляли, что его задержание не имеет законных оснований. Правоохранительные органы продолжают использовать задержание как средство наказания фактически по воле Никола Пашиняна. Разумеется, в случае с оппозиционерами, а это значит, все это имеет исключительно политический подтекст.

Другой важный вопрос касается того, что, как заявил также омбудсмен Армении, "в условиях предварительного заключения лицу в месте содержания под стражей не гарантируется право на охрану здоровья, не выявляются и не решаются проблемы со здоровьем, что приводит к подобным трагическим последствиям". Хотя надо отметить, что тот же омбудсмен не проронил ни звука, когда адвокаты забили тревогу по поводу несовместимости состояния здоровья Григоряна с содержанием под стражей и вообще об избрании ему меры пресечения.

Однако не меньшее беспокойство вызывает неадекватное, бесчеловечное, подлое отношение определенной части нашего общества к смертям. В случае с Арменом Григоряном правящие прониколовские "пользователи" устроили праздник в социальных сетях. Это явление не новое, но в последние четыре года оно стало систематическим, массовым, а не случайным. Но это уже другая тема", - пишет издание. Предпочел "отмолчаться" и директор Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна Карен Казарян, как он сам говорит – "близкий друг Армена Григоряна на протяжении многих лет". Он сказал лишь, что не может оценить, по чьей вине в зале суда скончался продюсер. Что же касается уголовного дела и ареста, то Казарян в очередной раз заявил: "Я не могу давать юридических оценок". Как видно, должность и близость с властью для господина Казаряна дороже дружбы и человечности. Однако смерть Григоряна сама по себе имеет политические причины. Обтекаемые ответы Казаряна имеют и политические причины, поскольку он активно сотрудничает с правящей партией "Гражданский договор". Более того, буквально через несколько минут после смерти своего друга он на своей странице оставляет провластный пост. Впрочем, есть и политические причины того, что Карен Казарян, как и многие товарищи Армена Григоряна по команде КВН, во время его ареста даже не пикнули. Важно то, что Карен Казарян не упускает возможности донести до власти, что "в политическом плане явно не согласен с некоторыми позициями, озвученными Арменом". Должность – это такая штука", - иронизирует автор публикации.

Оппозиция решила вернуться в парламент?

Парламентская оппозиция завтра, 22 июля, пойдет в Национальное собрание (парламент) Армении, - пишет газета "Жоховурд". "С какой повесткой и почему? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы связались с депутатом от оппозиционного блока "Армения" Агнессой Хамоян. "В нашей повестке такой вопрос не стоит", - заверила парламентарий. Между тем, наши парламентские источники утверждают обратное. По предварительной информации, оппозиционеры завтра встретятся с членами некой делегации из Европарламента. Следует отметить, что с момента весеннего бойкота до сегодняшнего дня оппозиционеры практически не посещали парламент", - отмечает издание. Впрочем, и на улицы борцы "Сопротивления" уже не рвутся – или солнышко напекло, или им самим надоели бесконечные митинги, не приносящие ровным счетом никакого эффекта. Хотя движение обещает резко активизировать свою уличную борьбу с сентября, когда начнется очередная сессия НС, или хотя бы станет чуть прохладнее. "До этого же митинги будут проводиться раз в 10 дней или в две недели", - заверили в оппозиции, пишет издание.

Начальником Генштаба ВС Армении стал опальный генерал

Накануне стало известно, что начальником Генштаба Вооруженных Сил Армении назначили Эдварда Асряна, ранее занимавшего должность заместителя начальника Генштаба. Он также занимал должность начальника Оперативного главного управления Генерального штаба, - читаем в газете "Грапарак". "Асрян - один из тех генералов, которые после 44-дневной войны, в феврале 2021 года потребовали отставки Никола Пашиняна, поскольку "премьер-министр и правительство Армении в этой критической и судьбоносной для армянского народа ситуации уже не в состоянии принимать каких-либо адекватных решений". Однако уже через несколько месяцев он поумнел настолько, что попытался оправдать дислокацию азербайджанских войск в районе Севлич.

"Упомянутая тысяча солдат не имеет возможности осуществлять серьезные задачи на нашей территории", - сказал он. А в 2021 году, согласно приказу от 27 сентября, Эдвард Асрян был освобожден с должности начальника Оперативного главного управления Генерального штаба и заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил. Причина увольнения заключалась в том, что его заметили разговаривающим в течение 10 минут с бывшим министром обороны, главой парламентской фракции оппозиционного блока "Армения" Сейраном Оганяном. Во время беседы он обратился к Оганяну со словами "господин генерал". Это не понравилось председателю постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андранику Кочаряну", - отметило издание.

Авинян станет вице-мэром Еревана

В сентябре Тигран Авинян наконец-то будет назначен вице-мэром Еревана – решение об этом было принято давно, но по тем или иным причинам откладывалось, - читаем в газете "Грапарак". "Статус вице-мэра позволит кандидату от власти на пост столичного мэра повысить свой рейтинг, ведь до выборов в Совет старейшин Еревана остался всего лишь один год", - напоминает автор публикации.

Поиск "крайних" затягивается

Уже достаточно много времени прошло с тех пор, как была сформирована следственная комиссия НС по выявлению обстоятельств 44-дневной войны, но практических никаких результатов ее деятельности пока нет, - пишет газета "Паст". "В комиссию в основном вызывают представителей среднего офицерского звена ВС, которые не владеют какой-либо существенной информацией и представляют стандартные сведения, широко известные даже общественности. Никто из лиц, игравших ключевые роли во время войны, до сих пор не был вызван в комиссию, и все заявления главы комиссии Андраника Кочаряна о том, что уже собраны "весьма интересные" сведения, не более чем попытка пустить пыль в глаза". "Конечно, речь идет о тех "сведениях", которые позволят власти свалить вину за поражение на военных, "бывших" и т.д. Комиссия в этом направлении не продвинулась ни на шаг, и это обстоятельство сильно тревожит Никола Пашиняна", - отмечает издание.

"Гражданский договор" нацелился на пост председателя ЦИК Армении

Правящая партия "Гражданский договор" намерена подмять под себя должность председателя Центральной избирательной комиссии Армении, - пишет газета "Жоховурд". "Тиграна Мукучяна, занимавшего этот пост 11 лет, сменит бывший журналист, а ныне заместитель председателя постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам Ваагн Овакимян. Мы пытались уточнить эту информацию у него самого, однако он оставил наши телефонные звонки и сообщения без ответа. Источник заверил, что, хотя кандидатура Овакимяна в его собственной команде воспринимается неоднозначно, уже принято политическое решение, согласно которому следующим председателем ЦИК станет именно он. Новый глава ЦИК должен быть избран до 12 октября, когда завершаются полномочия действующего главы Тиграна Мукучяна.

Парламентская фракция правящей партии "Гражданский договор" в ближайшее время объявит о выдвижении кандидатуры Овакимяна. Отметим, что команда Пашиняна, обвинявшая прежние власти в превращении Армении в партийное государство, фактически занимается тем же и делит должности между своими однопартийцами. У Центризбиркома, который почти 30 лет не имел партийного председателя, теперь будет де-факто руководитель из "Гражданского договора". И это первый случай, когда действующий депутат и член политической команды будет откомандирован в ЦИК. Это не что иное, как прямое нарушение демократических норм. Ведь разработчиками и реализующими избирательную политику окажутся не независимые специалисты, а представители правящей политической силы", - отмечает автор публикации.

В Капане начался этап "разборок"

На прошлой неделе, после избрания в Капане Совета "Гражданского договора", разгорелись нешуточные страсти, - читаем в газете "Грапарак". "Мы неоднократно писали о том, что депутат от "Гражданского договора" Давид Даниелян боролся не на жизнь, а на смерть за место председателя совета, который благодаря родственным связям с руководителем аппарата премьер-министра Араиком Арутюняном возлагал надежды на то, что станет главой общины Капан, а после того, как ему это не удалось - председателем Совета "Гражданского договора". Говорят, что на предвыборном этапе в Капане он раздавал своим товарищам по партии обещания, что в случае его избрания они не будут сидеть без работы, он будет посредником и устроит их всех в учреждения в общине. Дело в том, что состав совета осуществляется рейтинговым голосованием, и его выбирают избиратели.

Надежды Даниеляна не оправдались, и он не был избран на должность председателя совета. После выборов начался самый сложный этап: поиск виновных, сведение счетов и ответ за невыполненные обещания. Понятно, что Даниеляна "кинули" некоторые члены "Гражданского договора": обещали избрать, но обещание не сдержали. В результате возник спор, вследствие которого около 10 членов ГД написали заявление о выходе из партии. Фактически ставленник Араика Арутюняна, стремившийся стать "управляющим" в Капане и объединить партию, вызвал раскол в ее местной структуре", - пишет газета.