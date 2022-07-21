В ряде пригородных поездов Кубани заработала оплата банковской картой

21 июл. 16:40

Сбербанк и АО "Кубань Экспресс-Пригород" запустили проект, позволяющий оплачивать банковскими картами проезд в пригородных электропоездах

Новое программное обеспечение работает в оффлайн-режиме, что позволяет оплатить проезд банковской картой без подключения к интернету и значительно сокращает время обслуживания пассажира. Также в личном кабинете теперь можно отследить количество совершенных поездок, - передает портал Юга.ру.

Функционал программы работает на всех терминалах черноморского побережья - от Туапсе до Адлера. Далее в крае будет внедрена возможность бесконтактной оплаты на всех направлениях пригородных электропоездов Кубани, для чего к устройству нужно будет лишь приложить банковскую карту.