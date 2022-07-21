Украина откажется от герба СССР на щите у Родины-матери

21 июл. 16:31

Жители Украины проголосовали за замену символики на монументе Родины-матери в приложении "Дия" ("Действие"), сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По данным опроса, 85% украинцев, участвовавших в голосовании, хотят заменить герб Советского Союза на государственный.

"Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опрошенных в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец", - написал Ткаченко в Telegram.

При этом он считает, что руководство могло принять решение без консультаций с общественностью. Среди предложенных вариантов были еще "оставить все, как есть" и "снять герб СССР".