Лукашенко: Запад спровоцировал кризис на Украине

21 июл. 16:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад спровоцировал кризис на Украине. По его словам, окончание украинского конфликта зависит от Киева, который должен вести переговоры с Москвой.

Далее глава белорусского государства отметил, что военные действия на Украине можно закончить сейчас на более приемлемых условиях для Киева, но сделать это не дадут.

"Украина должна согласиться, что никогда не будет угрожать РФ и иметь у себя оружие, угрожающее российской территории", - цитирует Лукашенко ТАСС.