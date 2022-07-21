Карацев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге

21 июл. 16:31

Российский теннисист Аслан Карацев из Северной Осетии сегодня смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге.

В матче второго круга ему противостоял колумбийский спортсмен Даниэль Галан, занимающий 113-ю строчку в мировом рейтинге, однако в течение двух часов россиянин одолел его со счетом 2:1 (3:6, 6:3, 6:4), - передает "АиФ-Ставрополье".

Почти весь первый сет вел Галан, и хотя Карацев периодически отыгрывался, колумбиец сохранил отрыв в два-три очка до конца стартовой партии.

Во втором сете впереди с минимальным преимуществом дважды оказывался Карацев, затем он повел и оторвался от Галана - 5:2. Выигранный колумбийцем напоследок гейм ситуацию не изменил.

В решающей партии колумбиец сумел довести счет до ничьей, но Карацев снова изменил расклад и довел матч до победы.

В следующей стадии Карацев может сыграть с недавним соперником Франсиско Черундоло или соотечественником Андреем Рублевым.