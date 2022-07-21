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Турецкий борец российского происхождения пожизненно отстранен за допинг

Турецкий борец российского происхождения пожизненно отстранен за допинг

Российское антидопинговое агентство пожизненно дисквалифицировала за многократные нарушения антидопинговых правил российско-турецкого борца-вольника Шамиля Эрдогана (Ахметова), сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА, с учетом третьего нарушения антидопинговых правил в течение десяти лет, приняла решение пожизненно дисквалифицировать Шамиля Эрдогана (Ахметова) за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 3 января 2030 года", - сказано в сообщении.

Шамиль, являясь воспитанником дагестанской школы, в 2010 году в составе российской сборной стал первым на молодежном первенстве мира. В 2014 году на чемпионате Европы он выступал за Турцию, получив гражданство этой страны. На турнире в Ташкенте Эрдоган (Ахметов) стал бронзовым призером в весе до 97 кг, однако провалил допинг тест, за что был дисквалифицирован и потерял награду.

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