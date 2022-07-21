Дожди могут размыть важный оросительный канал в Ингушетии

21 июл. 16:12

Паводок в ингушском предгорном селе Алхасты, вызванный проливными дождями, может размыть оросительную систему, власти Ингушетии примут комплекс мер по ликвидации его последствий, - сообщил представитель Минприроды региона.

"Паводок размыл берег, и русло реки Асса приблизилось к каналу, в самой критической точке до семи-восьми метров от русла Алханчурского канала, который питает такие крупные сельскохозяйственные производства, как "Сад-Гигант Ингушетия" и теплицы в этом районе", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

На место происшествия выехали министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Ахметхан Шадиев и представители управления "Ингушмелиоводхоз", начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района. Они установили, что из-за проливных дождей произошел подъем уровня воды в горной реке Асса, что привело к подмыву и разрушению берегоукрепления из железобетонных конструкций, переправы, участка инспекторской дороги и защитно-регулировочной дамбы.

Из-за маленького расстояния между разрушенной и подмытой частью русла реки и Алхханчуртским каналом существует угроза разрушения оросительной системы, что приведет к полному отсутствию воды в мелиоративной системе и повлечет потерю урожая.

Напомним, протяженность Алханчуртского канала составляет 292,2 км, из них 163,2 км находятся на территории Ингушетии.