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Токаев побывал в доме-музее Мухтара Ауэзова в Киргизии

Токаев побывал в доме-музее Мухтара Ауэзова в Киргизии

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев совершил экскурсию по дому-музею Мухтара Ауэзова, который находится в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент принял участие в открытии бюста писателя. Он также оставил запись в книге почетных гостей.

Дом выдающегося писателя Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году.
В нем он жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его. В 1970 году здесь официально открыли библиотеку-музей Мухтара Ауэзова.

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