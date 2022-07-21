Токаев побывал в доме-музее Мухтара Ауэзова в Киргизии

21 июл. 15:50

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев совершил экскурсию по дому-музею Мухтара Ауэзова, который находится в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент принял участие в открытии бюста писателя. Он также оставил запись в книге почетных гостей.

Дом выдающегося писателя Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году.

В нем он жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его. В 1970 году здесь официально открыли библиотеку-музей Мухтара Ауэзова.