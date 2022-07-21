Северную Осетию предупредили о ливнях и граде 

21 июл. 16:00

Штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града объявлено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В некоторых районах возможен подъем уровня воды в реках. "По информации СО ЦГМС: в период с 14−16 часов и до конца суток 21−24 июля местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с", - предупреждает экстренное ведомство.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах — сели малого объема.