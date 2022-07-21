Nordwind свяжет авиарейсами Казань и Грозный

21 июл. 15:44

Авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы из Казани в Грозный, сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани.

Кроме того, осенью будут выполняться перелеты из Казани в Иркутск и Новокузнецк. "В зимней навигации авиакомпания Nordwind расширяет программу полетов из столицы Республики Татарстан: уже открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы в Грозный, Иркутск и Новокузнецк", - говорится в релизе.

Уточняется, что в Грозный самолеты будут летать с 4 октября по вторникам. С 1 ноября будет добавлен еще один вылет – по субботам. В Иркутск вылеты из Казани начнутся с 30 октября, а в Новокузнецк – с 1 ноября.