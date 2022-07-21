Сочи и Краснодар стали самыми здоровыми городами России

21 июл. 15:29

Сотрудники портала "Работа.ру" пришли к выводу, что в проживание Сочи и Краснодаре хорошо подойдет для людей-поборников здорового образа жизни, результаты исследования приводит "Газета.ру".

В опросе приняли участие свыше 3,7 тыс человек старше 18 лет из разных городов России и выяснили, что 87% респондентов заявили, что в их родном городе можно вести здоровый образ жизни.

По мнению опрошенных (74%), самым здоровым городом признан Сочи - следованию ЗОЖ в городе способствует климат. 64% выбрали хорошую флору и богатую природу, а еще 64% указали на большое число мест для прогулок, пробежек и наличие экотроп.

Вторую строчку в данном исследовании занял Краснодар, где опрошенные выделили благоприятный климат (72%), места для пеших прогулок, пробежек и туризма (60%), а также здоровое питание и качество местных продуктов (54%).

Тройку замкнул Калининград (33%). Россияне отметили богатство и разнообразие природы (73%), широкодоступные места для прогулок, пробежек и туризма (68%) и мягкий климат (64%).