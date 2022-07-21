Грузия не простила Евросоюз

С начала российской спецоперации на Украине странам постсоветского пространства стало сложнее балансировать по линии Запад-Восток. Выбор встал не только перед союзниками и партнерами России, как Армения и Казахстан, но и странами, которые, мягко говоря, недолюбливают Кремль. Один из ярких примеров – Грузия.

Грузия еще с 2003 года, с прихода к власти в результате революции Михаила Саакашвили взяла курс на сближение с США, ЕС и НАТО. Рельсы движения после ухода Саакашвили не менялись. Благодатную почву для этого создавало проникновение западных НКО в грузинское общество, вестернизация молодежи и самое главное – переход конфликта из-за Абхазии и Южной Осетии из замороженной стадии в горячую. После августа 2008 года раны вскрылись вновь, и даже если "Грузинская мечта" не настолько прозападная, как "Единое национальное движение", тем не менее, наличие конфликта удерживает Тбилиси от партнерства.

Нынешнее руководство Грузии нацелено на дальнейшее сближение с Европейским Союзом, получение статуса кандидата в члены ЕС. Однако экономика вынуждает правительство Ираклия Гарибашвили вести прагматичный курс с северным соседом. Вопреки требованиям Киева и Запада открыть "второй фронт" против России или хотя бы присоединиться к антироссийским санкциям, Гарибашвили на это не пошел.

Чтобы понять корни прагматизма, достаточно взглянуть на список главных торговых партнеров Грузии. По итогам 2021 года Россия заняла второе место после Турции. Два следующих лидера после РФ – Китай и Азербайджан. США находятся на пятом месте, а лидер среди стран ЕС – аж на восьмом. Доля стран ЕС в общем экспорте – лишь 15%, а в импорте – 23%. Доля стран СНГ – 47% и 29% соответственно.

23 июня на саммите стран Евросоюза их лидеры дали Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС. Грузия довольствовалась лишь "европейской перспективой", поскольку от Тбилиси вновь потребовали реформ. Рекомендации Еврокомиссии изложены в 12 пунктах и включают, в частности, "деполяризацию" и "деолигархизацию". Их реализацию ЕК должна была сначала оценить в конце года, но потом "дедлайн" сместили на начало 2023 года.

Хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили и пообещала "работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата", сейчас очевидно, что грузинские верхи разочарованы в Брюсселе. В Тбилиси ищут виновных и, кажется, нашли.

Карль Хартцель, постпред ЕС в Грузии, завершает свою миссию в постсоветской республике. Его провожают явно не аплодисментами. Правящая партия "Грузинская мечта" устами ее председателя Ираклия Кобахидзе обвинил Хартцеля в "деструктивной роли во взаимоотношениях Евросоюза и Грузии".

"По разным причинам в течение всего этого периода, в том числе из-за того, что мы подали заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС, мы воздерживались говорить о нем. Сейчас он завершает миссию, мы можем откровенно сказать, что Хартцель играл только негативную роль. Это очень плохо", - заявил Кобахидзе.

Председатель партии власти взял на себя роль главного критика ЕС и называет вещи своими именами. Комментируя непредоставление статуса кандидата, Кобахидзе прямо заявил, что ЕС требует от Грузии начала боевых действий против России.

"Не дай бог, но если теоретически допустить, что война в Грузии начнется до декабря, конечно же, у нас гарантированно будет статус кандидата, и, наверное, вы согласитесь, что принимать такой статус не стоит. Мы не можем и не будем менять этого факта, естественно. Оппозиция была бы счастлива сделать это и все делает, однако мы на такое не пойдем ни в коем случае", - сказал Кобахидзе.

Ему вторит мэр Тбилиси Каха Каладзе, тоже считающий, что ЕС дал бы Грузии статус кандидата в члены, начни она воевать против России. "В первую очередь, война не начнется. В Грузии будет мир и спокойствие. Это заказ грузинского народа, и мы сделаем все, чтобы интересы народа, в которые входит безопасность нашей страны, были выдвинуты на первый план. Если страна начнет войну, то не то что статуса, у нас и страны не останется", - заявил Каладзе.

Примирителем между властью и еврочиновниками пытается выступить президент Саломе Зурабишвили. Она просит прекратить словесный конфликт между депутатами из "Грузинской мечты" и ЕС. "Необходимо, чтобы мы отошли от борьбы друг с другом, которая не только внутри, но и снаружи. Мы слышали своеобразный пинг-понг с европарламентариями… Возможно, иногда лучше, чтобы ответов вообще не было, и я призываю перенести этот диалог немного в иной формат", - отметила она.

Ранее оппозиция Грузии потребовала начать новую внеочередную сессию для работы над выполнением рекомендаций Еврокомиссии. Зурабишвили одобрила предложение. Однако сессию не удалось открыть, так как правящая "Грузинская мечта" бойкотировала заседание и назвала попытки депутатов ЕНД фарсом.

Для Зурабишвили крайне важно примирить ЕС и руководство Грузии еще и потому что она в прошлом – гражданка Франции и человек, желающий для своей страны европейскую перспективу. Тем более сейчас делегация Европарламента начала свой визит в Грузию. Первую свою встречу она провела с президентом страны. В рамках переговоров планировалось обсудить годовой отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и заявку на вступление в организацию.

Чем закончится "европейская перспектива" Грузии, покажет время. Брюссель говорит о реформах, но на деле, имеет ввиду отношения с Россией. Он ждет от Грузии антироссийских действий и освобождения из тюрьмы Саакашвили. Однако, к счастью для грузин, руководство их страны ставит благосостояние и безопасность граждан страны выше, чем членство в ЕС.