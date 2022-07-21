Антология литературы народов Северного Кавказа будет издана в пяти томах

21 июл. 15:17

Антологию литературы народов Северного Кавказа издаст в пяти томах Пятигорский государственный университет в сотрудничестве с ведущими научными центрами и Союзами писателей Северного Кавказа, сообщила член редакционной коллегии раздела "Осетинская поэзия", старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) им. В.И. Абаева Елизавета Дзапарова, передает ТАСС.

"В разделе "Осетинская поэзия" представлены 85 имен - от основоположника осетинской литературной традиции Иуане Ялгузидзе, который в 19 веке издал первый букварь и катехизис на осетинском языке, написал "Поэму об Алгузе", до Чермена Дудаева, современного молодого поэта", - сказала она, отметив, что авторы стремились показать богатство и многогранность осетинской литературы наиболее яркими произведениями осетинских литераторов, сопроводили раздел примечаниями и биографическими справками.

Также в антологию вошли произведения двадцати одной литературы народов Северного Кавказа: абазинской, аварской, агульской, адыгейской, балкарской, даргинской, ингушской, кабардинской, карачаевской, кумыкской, лакской, лезгинской, ногайской, осетинской, русской, рутульской, табасаранской, татской, цахурской, черкесской, чеченской. От первых авторских творений до конца XX и первого двадцатилетия XXI веков. Первый том уже вышел в свет