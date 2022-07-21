Обвал оставил без транспортного сообщения часть Дагестана

21 июл. 15:00

Жители нескольких населенных пунктов в Докузпаринском, Ахтынском и Рутульском районе остались без транспортного сообщения из-за обвала, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог региона (Дагестанавтодор).

"В Докузпаринском районе на автомобильной дороге республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул км 55+300 ориентировочно в 11:00 произошел обвал верхового откоса. Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Докузпаринского района, с Ахтынским и Рутульским районами", - сообщает Дагестанавтодор, уточняя, что на участке повреждены асфальтобетонное покрытие проезжей части, обочина и элементы обустройства дороги.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.