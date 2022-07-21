ЕС смягчил антироссийские санкции

21 июл. 14:32

Евросоюз вывел из-под антироссийских санкций финансовые транзакции для оплаты поставок нефти из РФ в третьи страны и российского экспорта продовольствия.

Как сообщают "Известия", 19 июля появилась информация о частичной отмене санкций, которые затрагивают сотрудничеств с банками России по платежам за продовольствие.

Новые меры подразумевали "разморозку экономических ресурсов" и облегчение экспорта продовольствия из российских портов, хотя рестрикции не затрагивали экспорт продовольствия напрямую. Однако их обслуживание прекратилось из-за введения санкций.