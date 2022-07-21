Синоптики предупредили Кабардино-Балкарию о сильной грозе

21 июл. 14:14

В Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня будут литься дожди, и греметь грозы, также синоптики прогнозируют шквалистый ветер.

"В период с 13:00-15:00 и до конца суток 21 июля и далее до конца суток 22−23 июля местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - предупреждает региональное МЧС.