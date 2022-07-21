Лидеры стран Центральной Азии подписали ряд документов

21 июл. 14:01

Президенты государств Центральной Азии подписали несколько документов по итогам четвертой Консультативной встречи глав государств региона, а также приняли совместное заявление, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"Президенты Киргизии, Казахстана и Узбекистана подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", - сказано в сообщении. Там же добавили, что остальные страны подпишут его после завершения внутригосударственных процедур в своих странах

Также президенты одобрили концепцию взаимодействия стран региона в рамках многосторонних форматов, региональную программу "Зеленая повестка" и дорожную карту по развитию сотрудничества на 2022–2024 годы.

Кроме того, главы государств продлили полномочия таджикского лидера Эмомали Рахмона в качестве председателя Международного фонда спасения Арала.