Шуша примет Международный медиа-форум

21 июл. 14:01

В Шуше впервые состоится Международный медиа-форум, организованный Агентством развития медиа Азербайджана. Мероприятие пройдет 22 июля, сообщила пресс-секретарь агентства Саида Шафиева.

По ее словам, делегация, которая прибыла в Азербайджан для участия в медиа-форуме, побывала в Центре Гейдара Алиева.

"Делегация в составе представителей зарубежных СМИ и экспертов из около 20 стран была проинформирована о Центре Гейдара Алиева, здание которого считается жемчужиной мировой архитектуры", - сообщила она.