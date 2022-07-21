Власти Краснодара займутся городскими дорогами

21 июл. 13:57

Власти столицы Кубани будут периодически проводить внеплановые проверки состояния дорог, - рассказал на своей странице в соцсетях мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

По предложению городской мэрии Гордума внесла изменения в Положение о муниципальном контроле на транспорте и в дорожном хозяйстве. Благодаря этому теперь определены так называемые "индикаторы риска", при которых станет возможным проводить контрольные проверки.

"Эти меры позволят более жестко контролировать перевозчиков и подрядчиков, которые строят и ремонтируют дороги, в общем контролировать состояние дорожного полотна", - отметил градоначальник, передает "АиФ-Юг".

Также внеплановые проверки будут проводиться в случае получения жалоб, например, на несоблюдение расписания движения общественным транспортом

"Такие проверки будут способствовать наведению порядка в транспортной и дорожной сферах Краснодара", - добавил Андрей Алексеенко.