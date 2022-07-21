Власти Ставрополья приведут в порядок водопроводные сети Кировского округа

21 июл. 13:37

Власти Ставропольского края обеспечат чистой водой шесть населенных пунктов Кировского округа после ремонта водопроводных сетей и строительства новых объектов водоснабжения, - сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополья.

"Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края работает над улучшением водоснабжения сразу в шести населенных пунктах Кировского округа. Так, уже в этом году будут капитально отремонтированы водопроводные сети в станице Марьинской, которые эксплуатируются с 1967 года и за это время сильно износились, что приводит к аварийным ситуациям и перебоям в водоснабжении", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для решения проблемы в бюджете края предусмотрели 47,4 млн рублей на проведение капитального ремонта сетей. Предстоит заменить 15,2 км сетей в условиях существующей застройки. Капремонт планируется завершить до конца года.