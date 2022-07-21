В Кремле заявили, что Россия не использует газ для шантажа

21 июл. 13:24

Россия не занимается давлением и шантажом, используя газ, "Газпром" выполняет все обязательства, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в последнее время часто поступают упреки из Европы в том, что "Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее".

"В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии Агентства стратегических инициатив президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", -цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что это абсолютно неверное утверждение, в Кремле его категорически отрицают. "Президент сказал четко в Тегеране: "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - добавил пресс-секретарь.