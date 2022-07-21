Медведев прилетел на Дон

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Ростовскую область, где проведет встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины.
Планируется, что Медведев посетит пункты временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза РФ проведет совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.
Медведева сопровождают вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.