Чавушоглу: мы ждем от Армении конкретных шагов к миру

21 июл. 13:23

Армения должна продемонстрировать стремление к миру в регионе, делая конкретные шаги для этого, - заявил сегодня в эфире канала TRT Haber глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Анкара все еще не видит конкретных шагов со стороны Еревана. Властям (правительству Никода Пашиняна) пора уже предпринимать инициативы в направлении мира. Говорить недостаточно. Армения должна сделать конкретные шаги, в том числе, в вопросе проекта Зангезура, всеобъемлющего мирного договора. Мы искренни, Азербайджан искренен, сейчас мы хотим видеть, насколько искренна Армения", - сказал Чавушоглу, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Чавушоглу напомнил о встречах спецпредставителей Армении и Турции, а также о том, что "Пашинян звонил Эрдогану в день Байрама". Говоря о координации армяно-турецкого процесса с Азербайджаном, Чавушоглу отметил, что "Армения и остальные" не должны забывать, что на самом деле он носит трехсторонний характер.

"Он должен координироваться с Баку, так как Турция и Азербайджан – один народ, два государства. Если в регионе должен быть мир, то все в трехстороннем формате должны делать шаги в этом направлении", - отметил глава МИД Турции.