Дождливая погода сохранится на Севеном Кавказе до конца недели

21 июл. 12:57

На юге России и Северном Кавказе до конца недели сохранится дождливая погода с грозами, температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, циклон, который властвует сейчас над европейской частью России, своими атмосферными фронтами дотягивается до Черноморского побережья Кавказа и захватывает акваторию Черного моря. В результате днем формируются мощные грозовые облака. "До конца текущей недели с учетом того, что этот вихрь, делая петлю, станет смещаться с севера Нечерноземья в низовья Волги, на юге нашей страны будет формироваться мощная кучевая облачность. Поэтому ливни с грозами разной интенсивности зарядят практически повсеместно до конца недели. На всем юге России до конца недели будет холоднее обычного примерно на 2−4 градусов", - приводит слова синоптика ТАСС.

В частности, в республиках Северного Кавказа дожди и грозы разной интенсивности будут идти почти ежедневно, местами они могут сопровождаться градом и шквалистым ветром.