Авиарейсы Utair соединят Сочи с Нальчиком и Магасом

21 июл. 12:56

Уже в начале августа из курортного Сочи можно будет улететь в Нальчик и Магас, - сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Регулярные рейсы по маршруту Сочи – Нальчик и Сочи – Магас будет выполнять авиакомпания Utair. В столицу Кабардино-Балкарии первый рейс отправится третьего августа, а в столицу Ингушетии - четвертого числа. По маршруту будут летать пассажирские авиалайнеры ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров, - передает "АиФ-Юг".

Более подробная информация уже размещена на сайте авиакомпании.