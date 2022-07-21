Житель Моздока попросил у чеченца телефон и забрал его

21 июл. 12:37

Житель Моздока забрал у мужчины из Грозного телефон, чтобы "позвонить", сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Инцидент произошел в городском парке. Мужчина подошел к гостю из соседней республики и попросил телефон, чтобы позвонить. После того, как гаджет оказался в его руках, злоумышленник убежал.

Полиция задержала 51-летнего подозреваемого, у которого изъяли чужой телефон. Сотрудники вернут его законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.