В Турции стартовало строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую"

21 июл. 12:34

Строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую" с участием России началось в Турции: на площадке энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт строительства.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, возводимая в Турции.

Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии, передает РИА Новости.