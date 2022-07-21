У прокуратуры возникли вопросы к границам Тебердинского нацпарка

21 июл. 12:33

Прокуратура РФ потребовала обозначить границы Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснили в ведомстве, ширина и конфигурация природоохранной зоны до сих пор не определены, что является нарушением федерального законодательства. Карачаевский городской суд согласился с доводами прокуратуры, передает "АиФ-Ставрополье".

Судебным решением министерство природных ресурсов и экологии РФ обязали создать охранною зону Тебердинского нацпарка.

Постановление пока не вступило в законную силу - у министерства еще есть календарный год, чтобы исполнить требование прокуратуры.