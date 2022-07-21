В Северной Осетии рассказали, как будет проходить единый день голосования

21 июл. 12:04

На выборах в парламент и органы местного самоуправления в Северной Осетии, которые пройдут в единый день голосования, 11 сентября, будут задействованы 700 общественных наблюдателей из числа членов общественной палаты, НКО, экспертов в сфере права, социологии, политологии и массовых коммуникаций, - рассказали сегодня в общественной палате республики.

"Предстоит сформировать пул из 700 общественных наблюдателей. Помимо членов Общественной палаты и НКО, к работе привлекаются эксперты в сфере права, социологии, политологии и массовых коммуникаций. С начала августа стартует серия обучающих семинаров", - рассказали в ОП, передает ТАСС.

ЦИК республики установит на избирательных участках во Владикавказе и в районах 66 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Избиратели смогут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти в помещение для голосования, будет организовано голосование на дому.

Напомним, в единый день голосования в республике будут выбирать не только членов будущего республиканского законодательного собрания, но и депутатов собраний представителей Моздокского и Кировского районов, а также четырех городских и 82 сельских поселений. Также жителям предстоит избрать глав 62 сельских поселений.