В Чечне начался прием заявок на молодежный форум "Фортанга"

21 июл. 11:52

Оргкомитет IV Всероссийского молодежного форума "Фортанга-2022" объявил о старте приема заявок. В этом году форум пройдет в чеченском селе Самашки, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

"Открыт прием заявок на участие в IV Всероссийском молодежном форуме „Фортанга-2022“, который состоится с 5 по 8 августа в сельском поселении Самашки.", - информирует ведомство.

Уточняется, что целью мероприятия является содействие мерам государственной политики в сфере укрепления гражданского единства, формирования идентичности молодежи посредством создания условий для ее эффективной социализации

Участниками форума могут стать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки принимаются до конца июля.