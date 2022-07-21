Здоровьем жителей Кубани займется экипаж "гастропоезда"

21 июл. 11:47

Два раза в месяц в районы Кубани будет выезжать "гастропоезд", - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В рамках проекта населению будет проведена диагностика, профилактика, лечение и взятие на учет пациентов с болезнями органов пищеварения, - передает "АиФ-Юг".

Первый выезд "гастропоезда" уже прошел в Новокубанский район края.

Особое внимание гастроэнтерологи будут уделять ранней диагностике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта - контроль и излечение рака пищеварительной системы возможны только при выявлении на ранних стадиях, - отметил главврач ККБ №2 Сергей Габриэль.