Посол: Иран в восторге от визита Путина

21 июл. 11:40

Жители Ирана очень тепло восприняли состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в страну, - рассказал посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана Али Хаменеи с нашим лидером, встречи президента Ирана Эбрахима Раиси с нашим президентом", - рассказал он сегодня в эфире телеканала "Россия-24".

"Результаты визита Владимира Путина в Тегеран самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше", - поведал посол, отметив, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах.

"Теперь задача - имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого исторического визита", - добавил Джагарян.

Напомним, во вторник, 19 июля, Владимир Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров и принял участие в саммите астанинской "тройки".