Анкара обсудит членство Швеции и Финляндии в НАТО в августе

21 июл. 11:31

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что представители Анкары проведут встречу с коллегами из Швеции и Финляндии в августе, чтобы обсудить ситуацию с выполнением обязательств по борьбе с террористическими организациями.

"Мы обсудим ситуацию в августе и выполнение Швецией и Финляндией взятых на себя обязательств", - приводит слова глава ведомства ТАСС.

Чавушоглу предупредил, что если северные страны не выполнят требования Турции, парламент страны не ратифицирует протокол об их принятии в НАТО.