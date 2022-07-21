В Ингушетии на фермерском участке обнаружили останки самолета времен ВОВ

21 июл. 11:13

Останки советского самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Ингушетии, сообщает пресс-службы правительства региона.

Уточняется, что поисковый отряд "Малгобек" провела экспедицию на месте обнаружения обломков. "Группа специалистов обнаружила здесь фрагменты алюминиевой обшивки, куски металлических листов от бронекапсулы и металлическое изделие весом более 10 кг. Предполагается, что это место гибели советских пилотов самолета в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942−1943 годов", - информирует пресс-служба.

В сообщении также говорится о том, что об обломках самолета поисковикам сообщил владелец крестьянско-фермерского хозяйства, находящегося возле села Вежарий Малгобекского района. Он обратил внимание на алюминиевые рваные куски, прошитые заклепками.