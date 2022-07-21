Еще одна массовая гибель рыб зафиксирована в Казахстане

21 июл. 10:53

В Северо-Казахстанской области найдено 400 кг мертвой рыбы, замор произошел на озере Соленое Жамбылского района, сообщает Sputnik Казахстан.

К месту гибели рыб выезжали представители департамента экологии области, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования областной администрации, ветеринарной службы Жамбылского района, НПЦ рыбного хозяйства.

"Рабочая группа обследовала береговую линию водоема. В ходе визуального осмотра установлена частичная гибель рыбы (пелядь, карп, карась) в количестве 400 кг. Отобраны пробы воды, а также тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов. ТОО "Водолей-2017" - субъект рыбного хозяйства, за которым закреплен данный водоем - произвело сбор и утилизацию погибшей рыбы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о причинах замора рыб будет сообщено после проведения исследования.

Напомним, ранее массовая гибель рыбы была зафиксирована на озере Табунное в том же районе.