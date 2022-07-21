Летние каникулы у казахстанских школьников не станут короче

21 июл. 10:52

В министерстве просвещения Казахстана изучили предложения экспертов и результаты научных исследований, в соответствии с которыми учебный год в школах страны могут продлить до конца июня, а новый учебный год начинать с 20 августа.

Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Помимо этого, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня.

"В среднем общее количество учебных дней в стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах – около 200 дней. Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника", - рассказали в пресс-службе министерства просвещения Казахстана, передает "АиФ-Казахстан".

Многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю, что повысит эффективность работы педагогов, усваиваемость пройденных материалов у учеников и снизит интенсивность изучения сложных тем, что даст время на повторение и закрепление изученного материала.

"Нами была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, все лето – с 1 июня до 1 сентября – дети будут отдыхать на каникулах", - уточнила председатель КДСО Гульмира Каримова.

Улучшать качество образования в стране намерены не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов. Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах.

Также увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ, – Гульмира Каримова.