Мирзиеев: мир столкнулся с глобальным дефицитом доверия

21 июл. 10:40

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Чолпон-Ате заявил о росте дефицита диалога и доверия в современном мире.

"Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне", - приводит его слова в своем Telegram-канале пресс-секретарь Мирзиеева Шерзод Асадов.

Узбекский лидер отметил, что усиление кризисных явлений в мировой экономике страны Центральной Азии привели к проблемам разрыва традиционных логистических цепочек, росту импорта инфляции, многократному повышению рисков продовольственной и энергетической безопасности.

"В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч", - добавил глава республики.