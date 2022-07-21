У Симферополя будут свои логотип и слоган

21 июл. 10:28

Администрация столицы Крыма Симферополя объявила открытый конкурс на логотип и слоган города, - сообщил сегодня сити-менеджер Михаил Афанасьев.

"Все знают, что у Симферополя есть официальный геральдический символ города - летящая пчела как символ пользы, используемый на государственной символике и печатях. Но, к сожалению, у Симферополя нет логотипа. Поэтому мы запустили конкурс на лучший логотип (эмблему) города и слоган", - написал глава администрации в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Логотип станет индивидуальным образом города, который будет ассоциироваться со столицей Крыма, - добавил градоначальник.

Принять участие в конкурсе может любой житель Симферополя, работы будут приниматься до 18 августа.