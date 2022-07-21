Крымский район Кубани предупредили о возможных подтоплениях

21 июл. 10:09

В Крымском районе Краснодарского края сегодня возможен подъем уровня рек и подтопления, - сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на 21 июля 2022 года на территории МО Крымский район прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с выпадением осадков в виде дождя, подъемами уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, возможным подтоплением территорий", - написал глава района, передает "АиФ-Юг".

Из-за обильных дождей возможны подтопления придомовых и домовых территорий, аварии на объектах ЖКХ, обрывы линий электропередач, падение деревьев и аварии на дорогах, - добавил Лесь.