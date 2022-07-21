Токаев предложил соседям создать общерегиональный телеканал

21 июл. 9:54

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на консультативной встрече президентов стран Средней Азии в Чолпон-Ате предложил разработать новостной портал или общерегиональный телеканал.

"К сожалению, до сих пор у наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что для детальной проработки всех нюансов необходимо проводить совещания глав профильных ведомств и информагентств.