Токаев предложил соседям создать общерегиональный телеканал

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на консультативной встрече президентов стран Средней Азии в Чолпон-Ате предложил разработать новостной портал или общерегиональный телеканал.
"К сожалению, до сих пор у наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт", - цитирует его ТАСС.
Он отметил, что для детальной проработки всех нюансов необходимо проводить совещания глав профильных ведомств и информагентств.