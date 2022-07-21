Кадыров: 800 полицейских и росгвардейцев переведены в полк спецназа "Север-Ахмат"

21 июл. 9:54

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переводе 800 полицейских и сотрудников Росгвардии в недавно созданный при Минобороны РФ полк специального назначения "Север-Ахмат", говорится в сообщении регионального лидера, которое опубликовано в его телеграм-канале.

"Мы перевели 800 человек из полиции и Росгвардии, которые прошли всю чеченскую военную кампанию, были на Украине и некоторые – в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы в любое время полк мог выехать и выполнить поставленную задачу. Не из-за того, что нет кадров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что освободившиеся вакансии в структуре МВД и Росгвардии были полностью заполнены в течение двух дней.