Исследование: россияне выбирают для отдыха Турцию и Киргизию

21 июл. 9:53

Специалисты онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip определили самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета.

Результаты анализа данных бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля показали, что наиболее востребованы у россиян перелеты в Турцию. Этот маршрут заинтересовал каждого пятого (18%) пользователя, - передает РИА Новости.

Второе место занимает Киргизия: в эту страну было заказано 12% от общего числа билетов. На третьей строчке - Армения, куда улетел каждый десятый клиент сервиса.

Также в первую пятерку самых востребованных маршрутов вошли Узбекистан и Казахстан - они интересовали 7-8% пользователей. Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Беларусь, Таиланд, Израиль и Мальдивы.

Средняя стоимость перелета туда и обратно составила 48 тыс рублей на человека.