Врач рассказал о вреде чая

21 июл. 9:42

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что крепкий чай не стоит пить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, кто соблюдает строгую диету

По его словам, в напитке содержатся антиоксидантные вещества — танины, которые положительно влияют на состояние организма, но если пить много крепко заваренного чая, можно заработать бессонницу, проблемы с сердцем и желудком.

"Если прием чая вызывает учащение сердцебиения, лучше его не пить либо делать некрепким. Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления", - сказал он в интервью URA.Ru.

Арзамасцев отметил также, что частое употребление чая провоцирует аппетит, потому людям, соблюдающим диету, стоит быть осторожнее с этим напитком.