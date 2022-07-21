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Казахстанка стала чемпионкой мира по легкой атлетике

Казахстанка стала чемпионкой мира по легкой атлетике

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто завоевала первое для страны золото на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики республики.

Спортсменка в беге на 3 тыс м с препятствиями преодолела дистанцию за 8:53.02 и установила новый рекорд мировых первенств.

Джеруто в этом сезоне уже становилась победительницей престижного этапа "Бриллиантовой лиги" в США.

Стоит добавить, что ЧМ по легкой атлетике проходит в американском Орегоне. Джеруто стала гражданкой Казахстана в 2018 году.

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