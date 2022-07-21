Казахстанка стала чемпионкой мира по легкой атлетике

21 июл. 9:39

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто завоевала первое для страны золото на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики республики.

Спортсменка в беге на 3 тыс м с препятствиями преодолела дистанцию за 8:53.02 и установила новый рекорд мировых первенств.

Джеруто в этом сезоне уже становилась победительницей престижного этапа "Бриллиантовой лиги" в США.

Стоит добавить, что ЧМ по легкой атлетике проходит в американском Орегоне. Джеруто стала гражданкой Казахстана в 2018 году.