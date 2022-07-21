Крючков: Крым стал транзитным хабом для юга Украины

21 июл. 9:36

Крым сейчас выполняет функции транзитного логистического хаба для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, - заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Крым стал большим логистическим хабом для Херсонской и Запорожской областей. Продукты, товары первой необходимости, лекарства, топливо и многое другое - поставляется с полуострова и транзитом через него", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

"Крым не курирует регионы, но каждый день у многих управленцев полуострова начинается с Херсонской и Запорожской областей, а глава Крыма Сергей Аксенов постоянно на связи с руководителями новых регионов. И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию уникален", - подчеркнул Крючков, добавив: крымские медики и учителя помогают перейти коллегам с освобожденных территорий на российские стандарты, а транспортники запускают автобусное и грузовое сообщение.