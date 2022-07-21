Россия восстановила поставки газа в Европу по "Северному потоку"

После завершения технических работа газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток", - следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.

С 7:00 до 8:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн кубометров, хотя потребности европейских потребителей составляют почти 2,66 млн кубометров в час или около 63,9 млн кубометров за газовые сутки.Сейчас газопровод работает на 30% мощности, и выход на этот объем может занять несколько часов, - отметили в Nord Stream AG, передает РИА Новости.

С 11 по 21 июля "Северный поток" останавливался на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Также в середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу примерно на 60%, что было вызвано задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, хотя еврочиновники пытаются упрекать Россию в том, что она использует газ как средство давления на страны ЕС, на самом деле Москва ведет себя как надежный партнер. "Россия традиционно не использует газ как оружие давления на Европу и предполагает, что когда-то потом придется все восстанавливать. Стимул оставаться надежным поставщиком значительно важнее со стратегической точки зрения, чем какие-либо другие цели", - сказал он.

При этом не стоит ожидать, что санкционная политика Запада как-либо изменится из-за того, что Россия возобновила прокачку газа по "Северному потоку", добившись возвращения турбины из Канады. "Запад ввел огромный массив санкций, которые сейчас сохраняются и только немного корректируются. Корреакция проводится не из-за российских действий, а исходя из пользы для Евросоюза и США: убирают то, что совершенно им невыгодно, как те же газовые турбины. Но это значит, что взамен они продолжат искать, что еще можно было бы запретить чувствительного для России. По сути, Запад наметил калибровку санкций", - обратил внимание Сергей Марков.

"То есть санкции никоим образом не уменьшатся, они останутся в том же объеме с небольшими изменениями в течение достаточно большого количества лет. При этом надо учитывать, что санкционная политика будет сохранятся независимо от того, насколько тяжело она влияет на самих европейцев. Мы видим в Европе явное снижение уровня жизни, грядет уменьшение уровня доходов и смена правительств, но это ничего не поменяет. Если вместо Бориса Джонсона в Лондоне будет Лиз Трасс, ситуация никак не улучшится. Борис Джонсон будет назначен после отставки генсеком НАТО с вероятностью 60-70%, а санкции сохранятся", - сообщил политолог.