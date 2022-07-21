Москву и Подмосковье продолжат заливать дожди

21 июл. 9:10

Сегодня жителей столичного региона ждут порывистый ветер, кратковременные дожди и до плюс 22, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода сегодня обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, центр которого сместится на Тамбовщину. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, выпадет до 5 мм осадков - это 5 л воды на квадратный метр. Ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а в порывах его скорость может достигать 14 м/с. Благодаря тому, что солнце будет выглядывать из-за мощной кучевой облачности, в Москве ожидается плюс 20 - плюс 22, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23, что на 3-4 градуса ниже нормы на макушке лета", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт ст, а дожди продолжатся примерно до 21 часа, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение и потепление, - добавил синоптик.