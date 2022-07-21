Еще одна зеленая зона появится в Краснодаре

21 июл. 7:34

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил, что общественная территория на участке улице Стахановской будет благоустроена на месте снесенных гаражей.

Также планируется рассмотреть возможность обустройства дороги в этом районе. Для этого нужно утвердить планировочную документацию и сформировать земельные участки. Разработка планировочной документации уже идет.

"Поручил коллегам мобилизовать работу - в кратчайшие сроки брать в оборот максимальное количество освободившихся земель. Вовсе не обязательно пытаться на освободившихся участках реализовать какие-то глобальные проекты. Не всегда это возможно из-за малой площади, месторасположения и других факторов. Но даже самую маленькую территорию при желании можно обустроить интересным образом", - цитирует мэра "АиФ-Краснодар".

Также Алексеенко поручил рассмотреть возможность организации муниципальной парковки по улице Чапаева, 133, где в прошлом году был снесен аварийный многоквартирный дом. Из-за маленькой площади участок не подходит под создание соцобъектов. Предполагается, что новая парковка разгрузит центр от хаотично припаркованного транспорта.