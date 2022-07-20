Байден признался, что болен раком

20 июл. 23:39

Американский лидер Джо Байден, выступая в Массачусетсе с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, сообщил, что болеет раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он родился и вырос.

Президент заявил, что американские заводы выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы". "Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - приводит его слова ТАСС.

Байден сообщил, что жил в городе Клеймонт в штате Делавэр, а недалеко от него располагались нефтеперерабатывающие заводы. Плюс, по его словам, в этом регионе постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла автомобиля", - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что именно по этой причине в Дэлавэере в течение долгого времени был самый высокий уровень заболеваемости раком в США. "Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак", - добавил Байден.